2023-11-12 12:18:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو ئاستە بەرزەى ڤینیسیۆس بەرامبەر ڤالێنسیا پێشکەشی کرد دەستەى هونەری و یاریزانەکان و هاندەرانی سەرسام کردووە و ڕاگەیاندنەکانیشی…

The post ڤینیسیۆس شۆ appeared first on Esta Media Network.