2023-11-12 12:18:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە فڕۆکەیەکی تایبەت بیلینگهام دەگەڕێتەوە بۆ ئینگلتەرا و پشکنینی پزیشکی بۆ دەکرێت لەلایەن پزیشکەکانی هەڵبژاردەى تۆپی پێی ئینگلتەراوە.…

The post دۆخی بیلینگهام بە چی دەگات؟ appeared first on Esta Media Network.