2023-11-12 13:12:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری نەوتی عێراق لە هەولێرە و رایگەیاند، ئامانجی سەردانەکەی بۆ چارەسەرکردنی سەرجەم ئەو کێشانەیە کە ئاسانکاری بۆ بەرهەمهێنان…

The post وەزیری نەوتی عێراق: تاوتوێی هەناردەکردنەوەی نەوت دەکەین appeared first on Esta Media Network.