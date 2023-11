2023-11-12 13:12:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم بڵاویکردەوە، پێشبینى هاتنى کەشێکى ناسەقامگیر لە ماوەى رۆژانى ئایندە دەکەین، کە بۆ ماوەى چەند رۆژێک لەسەر…

The post کەشناسیی هەرێم هاتنی دوو شەپۆلی بارانبارین رادەگەیەنێت appeared first on Esta Media Network.