2023-11-12 13:12:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە بڕیاری حکومەتی هەرێم سەرجەم یەکەکانی نیشتەجێبوون لە کەرتی وەبەرهێنان تاپۆ دەکرێن کە 120 هەزاریان لە شاری هەولێرن.…

