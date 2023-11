2023-11-12 13:12:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەعدی ئەحمەد پیرە وتەبێژی یەکێتی بە رۆژنامەنووسانی راگەیاند، دڵم لەلایەک بۆ خوێندکاران ژاندەکات، گەر وابڕوات ساڵێکی خوێندنیان لەکیس…

The post وتەبێژی یەکێتی باس لە چارەسەری کێشەی مووچەی مامۆستایان دەکات appeared first on Esta Media Network.