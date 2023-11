2023-11-12 16:16:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەقامی مەلیک مەحمود- پردی وڵووبە تا پردی قالاوە قیرتاو دەکرێت، شارەوانیی سلێمانی ئاگاداری هاوڵاتیان دەکات بۆ کاری پێویست…

The post شارەوانیی سلێمانی هۆشداریی بە هاوڵاتیان دەدات appeared first on Esta Media Network.