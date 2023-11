2023-11-12 22:12:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەفتەى 12ی خولی تۆپی پێی ئینگلتەرا چێڵسی لەناو یاریگاى خۆی میوانداری مانچستەر سیتی کرد. لەیارییەکی بەهێز و…

The post یاریی لوتکە بە یەکسانبون کۆتایی هات appeared first on Esta Media Network.