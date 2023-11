2023-11-12 22:12:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، بڕیاردرا وەزارەتی نەوتی عێراق و وەزارەتی سامانە سروشتییەكان درێژە بە گفتوگۆكان…

The post هەرێم و بەغداد دوا بڕیاردەدەن appeared first on Esta Media Network.