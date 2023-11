2023-11-13 09:36:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەینێ سێشەممە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆدەبێتەوە و لە بەشێکی کۆبوونەوەکەدا خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە هەمواری یاسای ئەنجومەنی نوێنەرانی…

The post ئەنجومەنی نوێنەران کۆدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.