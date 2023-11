2023-11-13 13:56:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سیناتۆرێکی کۆمارییەکان لە ویلایەتی کارۆلینای باشوور، کشانەوەی خۆی لە کێبڕکێی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی ئەمریکا ڕاگەیاند. تیم سکۆت، کاندیدی هەڵبژاردنی…

The post کاندیدێکی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی ئەمریکا لە کێبڕکێکردن کشایەوە appeared first on Esta Media Network.