2023-11-13 16:38:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران پیرۆزبایی لە كامیرۆن دەكات بەبۆنەی دەستبەكاربوونی وەك وەزیری دەرەوەی بەریتانیا. قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك وەزیران…

The post قوباد تاڵەبانی پیرۆزبایی لە دەیڤد كامیرۆن دەكات appeared first on Esta Media Network.