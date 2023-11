2023-11-13 18:26:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ناحیەی شۆڕشی سنووری قەزای چەمچەماڵ، موەلیدەیەکی ئەهلی تەقییەوە و کەسێک گیانی لەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستیی چەمچەماڵ بڵاویکردەوە، لەڕووداوێکی…

