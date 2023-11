2023-11-13 18:26:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق بڕیاریدا بە دامەزراندنی 876 كەس لە یەكەمەكانی پزیشكی، پزیشكیی ددان، دەرمانسازی و پەرستاری. وەزارەتی…

The post لەنێویاندا دەرچووانی كورد هەن

عێراق سەدان كەس دادەمەزرێنێت appeared first on Esta Media Network.