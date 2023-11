2023-11-13 20:28:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەی كۆنفرانسی مید بۆ گەشەپێدان لە سلێمانی لەلایەن جێگری سەرۆك وەزیرانەوە رادەگەیەنرێت و بڕیاریشە تیایدا دوو پرۆژەی گرنگ…

