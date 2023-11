2023-11-14 10:46:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی بەهۆی تەزووی کارەباوە دوو کرێکار لەکاتی کارکردندا بوونە قوربانی. سامان نادر لێپرسراوی سەنتەری…

