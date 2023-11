2023-11-14 12:48:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی هاتوچۆی گەرمیان رایگەیاند، لەسەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا 155 ماتۆڕسوار بەهۆی رووداوی هاتوچۆوە برینداربوون و 12_شیان گیانیان لەدەستداوە.…

