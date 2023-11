2023-11-14 14:12:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی رایگەیاند، سلێمانی هەمیشە خۆڕاگر، کاریگەر و بەهێز بووە، ئەمەشی لە سروشتی چیا سەختەکانییەوە وەرگرتووە و…

