2023-11-14 16:16:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی بڕیارێک دادگای باڵای فیدڕاڵی عێراق محەمەد حەلبوسی، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران، لە ئەندامێتی ئەنجومەنەکە هەڵوەشاندەوە و لە کارەکەی…

The post دادگای باڵای عێراق محەمەد حەلبوسی لە کارەکەی دوورخستەوە appeared first on Esta Media Network.