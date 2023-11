2023-11-14 18:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە بڕیاری وەزیری دارایی عێراق پێویستە فەرمانگەیەكی سەر بە وەزارەتەكە تا كۆتایی ئەمساڵ رۆژانی هەینی و شەممە دەوام…

The post دەوامی رۆژانی هەینی و شەممە بۆ فەرمانگەیەكی دیكەی حكومی زیادكرا appeared first on Esta Media Network.