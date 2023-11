2023-11-14 18:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو ئاستە بەرزەى کارڤاخال پێشکەشی دەکات بووەتە جێگەى سەرنجی ئیدارە و دەستەى هونەری یانەى ڕیاڵ مەدرید. کارڤاخال چەند…

The post ڕیاڵ لە ئاستی کارڤاخال رازییە appeared first on Esta Media Network.