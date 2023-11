2023-11-14 18:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، گفتوگۆكانی نێوان هەرێم و بەغداد لەسەر مووچە و نەوت بەردەوامن و شاندێكی…

