2023-11-14 20:28:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، نێچیرڤان بارزانی فەرمانی هەرێمی بۆ دامەزراندنی سێ دادوەر بۆ دادگای پێداچوونەوەی سلێمانی و…

