2023-11-14 20:28:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی هەولێر هۆشداری لە دروستبوونی لافاو لە چەندین ناوچە و گەڕەكی شارەكە دەدات سەرجەم تیمەكانیشی دەخاتەحاڵەتی ئامادەباشییەوە،…

