2023-11-14 21:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای دوورخستنەوەی محەمەد حەلبووسی لە پۆستی سەرۆكی پەرلەمان، سبەی پەرلەمانی عێراق كۆدەبێتەوە و پەرلەمانتارەكانی سەر بە پارتەكەی حەلبووسی-ش…

