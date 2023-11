2023-11-14 21:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەندروستیی سلێمانی دەڵێت، ئەو دەرمانەی ئێواران لە بەشێكی گەڕەكەكان دەڕشێندرێت مەترسی بۆسەر مرۆڤ نییە. بەڕێوبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی…

