2023-11-14 22:58:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەیس دلێمی ئەو كەسەی سكاڵای لەسەر محەمەد حەلبووسی تۆماركرد و دادگای فیدراڵی بڕیاری دوورخستنەوەیدا دەڵێت، “دادگای فیدراڵیی عێراق…

The post لەیس دلێمی: دادگای فیدراڵیی عێراق سەلماندی كە دەتوانێت یاسا بچەسپێنێت appeared first on Esta Media Network.