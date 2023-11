2023-11-15 00:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری نەوتی عێراق دەڵێت، “سوورین لەسەر دەستپێكردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی كوردستان و لەبارەی گرێبەستی كۆمپانیا نەوتییەكانیش دەگەینە رێككەوتنێك…

