2023-11-15 11:22:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ دانیشتنی ئاسایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەدەچێت و بەپێی زانیارییەکانیش حەلبوسی سەرۆکایەتیی دانیشتنەکە ناکات. سەرچاوەیەک بە تۆڕی میدیایی…

The post محەمەد حەلبوسی سەرۆکایەتیی دانیشتنی ئەمڕۆی ئەنجومەنی نوێنەران ناکات appeared first on Esta Media Network.