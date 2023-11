2023-11-15 13:08:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی بارانەوە لە چەند شەقامێکی هەولێر ئاستەنگیی هاتووچۆ دروستبوو، هاتووچۆ هۆشداریی بە شۆفێران دەدات. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا…

