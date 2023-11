2023-11-15 15:38:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەى یانەى بەرشلۆنە پێیوایە کڕینی جواو فلێکس و کانسیلۆ زۆر لەسەریان دەکەوێت. پاش لێکۆڵینەوە لە دۆخی هەردوو یاریزانەکە،…

The post بەرشلۆنە 100 ملیۆن یۆرۆی دەوێت appeared first on Esta Media Network.