2023-11-15 15:38:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەلەمێکی کۆچبەران لە دەریای ئیجەدا ژێرئاوکەوت و بەهۆیەوە پێنج کەس گیانیان لەدەستدا و دووانی دیکەش بێسەروشوێن بوون. دەزگای…

The post لە دەریای ئیجە کارەسات دروستبوو appeared first on Esta Media Network.