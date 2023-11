2023-11-15 15:38:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای دورخستنەوەی لە پۆستەکەی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق رایگەیاند، دادگای فیدراڵی پێشێلی دەستوری کردووە و ناتوانێت ئەندامێتیی هیچ کەسێک…

