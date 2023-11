2023-11-15 16:56:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری كەشناسیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە ماوەی 24 كاتژمێری رابردوودا 11.5 ملیمەتر باران لە سەنتەری شاری سلێمانی باریوە و…

