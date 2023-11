2023-11-15 16:56:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم رایگەیاند، گفتوگۆکانی هەرێم و بەغداد بەردەوامن و ئامانج ئەوەیە گرفتەکان لە…

