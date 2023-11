2023-11-15 19:16:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، “مەترسییەكانی لافاو لە هەولێر كەمتربوونەتەوە، بەڵام گۆڕانكارییەكانی كەشوهەوا گەرەنتی ئەوە نادات كە لافاو ڕوونادات”. ئومێد…

