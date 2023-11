2023-11-15 21:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، تا ئێستا 150 هەزار فەرمانبەر و مووچەخۆری هەرێمی كوردستان لە پڕۆژەی هەژماری من تۆماركراون…

