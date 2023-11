2023-11-15 22:06:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، نابێت دەسەڵاتی دارایی و كارگێڕی لە بانگەشەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاكان بەكاربهێندرێـت. محەمەد شیاع سودانی…

