2023-11-15 23:44:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە پارێزگاكانی دیوانیە و موسەننا، زیقار و سەڵاحەدین، بەهۆی بارانبارینەوە پشووی فەرمی راگەیەندرا. نوێدەكرێتەوە..

