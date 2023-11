2023-11-16 09:18:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

درەنگانی شەوی رابردوو سەرکردەکانی ناو هاوپەیمانێتی چێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوە و هەڵوێستی خۆیان لەبارەی بڕیارەکەی دادگای باڵای فیدڕاڵی بە…

The post چێوەی هەماهەنگی هەڵوێستی خۆی لەبارەی دوورخستنەوەی محەمەد حەلبوسی راگەیاند appeared first on Esta Media Network.