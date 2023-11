2023-11-16 15:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی ئەو پێکانەى لەگەڵ فەرەنسا دوچاری بووە، کامافینگاى یاریزانی ڕیاڵ مەدرید لە نۆ یاریی داهاتووی یانە مەلەکییەکە بێبەش…

