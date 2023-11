2023-11-16 15:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی هەولێر بڵاویکردەوە، لە ئەمڕۆوە کامێراکانی چاودێری شەقامەکانی ناو قەزای کۆیە بۆ تاقیکردنەوە دەخرێنە کار. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر…

The post کامێرای تۆمارکردنی سەرپێچی لە کۆیە دەکەوێتە کار appeared first on Esta Media Network.