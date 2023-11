2023-11-16 18:12:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك وەزیران پێشوازیكرد لە حسێن عەلی ساڵح ئەلفەزاڵە، كونسوڵی گشتیی قەتەر لە هەرێمی كوردستان و…

