2023-11-16 21:11:21 - سەرچاوە: سامسۆنگ

سەرەڕای تێپەڕبوونی 97 ساڵ بەسەر دەرکەوتنی یەکەم مۆدێلی خۆیدا، و سەرەڕای بڵاوبوونەوەی سەکۆ دیجیتاڵییە گرنگەکان لە سەردەمی ئەمڕۆدا بۆ گواستنەوەی زانیاری و ڕووداوەکان لە ڕێگەی وێنە و دەنگەوە، بەڵام تەلەفزیۆن بەردەوامە لە پاراستنی گرنگی خۆی وەک میدیایەکی کاریگەر، ڕۆشنبیری و کات بەسەربردن. کۆمپانیای سامسۆنگ ئەلیکترۆنیکس وەبەرهێنان و هەوڵەکانی پەرەپێدانی خۆی تەرخان کردووە بۆ دابینکردنی داهێنانەکان کە خۆڕاگری ئەم داهێنانە لە بەرامبەر سەکۆی ناوەڕۆک و ئامێرەکان و بەرنامەکان بەرز دەکەنەوە و تەنانەت دەیکاتە سەرووی ئەوان بەهۆی ئەو ئەزموونە کارلێککارییە بێ وێنەیەی کە پێشکەشی دەکات، و بەخشینی بڕێکی زۆر لە ئازادی لە هەڵبژاردنی ناوەڕۆکی خوازراو بۆ سەیرکردن، جگە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکی بەرفراوان و پراکتیکی، کە هەموویان زیاد دەکرێن بۆ کوالێتی و پاکی و ڕوونی وێنە و دەنگ.

بەگوێرەی لێکۆڵینەوەکانی بازاڕ و ئەنجامی فرۆشتنی تەلەفزیۆنەکان لە سەرانسەری جیهان، تەلەفزیۆنەکانی سامسۆنگ لەمساڵدا لە لوتکەی بازاڕی تەلەفزیۆنەکاندا بوون، بۆ حەڤدەهەمین جار لەسەریەک، گەشەی دوو پلەی دەهەمی لە خواست و کڕینی دووبارەی لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا تۆمارکردووە لە لایەن کڕیارەکانیەوە.

ئەم بابەتە گرنگترین نهێنییەکانی سامسۆنگ و داهێنانەکانی و ئەو پێشکەوتنانەی کە بۆ تەلەفزیۆنەکان کردوویەتی بۆ خوێنەری خۆی دەخاتە ڕوو، کە وایکردووە لە جیهانی تەلەفزیۆن و شاشەدا ئەنجامە باڵاکانی خۆی بەدەستبهێنێت، کە خۆی دەبینێتەوە لە وەشانە نوێیەکانی سامسۆنگ لە تەلەفزیۆنەکانی Neo QLED 8K و OLED و The Freestyle. , The Frame, The Serif, و The Sero:

داهێنان و کوالێتی

جگە لە دیزاینە ڕەسەنەکەیان کە وایان لێدەکات شاکارێکی ڕاستەقینە بن، ئەو کاراییە سەرسوڕهێنەرەی کە تەلەفزیۆنەکانی سامسۆنگ پێشکەشی دەکەن، دەگەڕێتەوە بۆ زیرەکی ناوازە و ئەزموونی سینەمایی تەواو لە دڵی ماڵەوە بە وێنەی ڕاستەقینەی و زیندوو و دەنگە پاک و نقومکەر. زۆرێک لە تایبەتمەندییە تەکنەلۆژییە داهێنەرەکان کۆدەکاتەوە بۆ پێشکەشکردنی ئەزموونێکی بینراو و بیستراو کە لە داهاتووەوە دێت لەگەڵ پرۆسێسەرێکیQuantum بە ڕوونی بەرز، و بە کۆمەڵێک ڕەنگی بەرفراوان، کۆنتراستێکی گەورە و ڕووناکییەکی سەرسوڕهێنەر.

یەکێک لە گرنگترین ئەو تایبەتمەندیانە بریتییە لە تەکنەلۆژیای Q-Symphony کە ئەزموونێکی دەنگی بێ وێنە بۆ بەکارهێنەر دابین دەکات. ئەمەش ڕێگە دەدات دەنگ لە تەلەفزیۆن و بڵندگۆ ستونیەکانەوە بە بەردەوامی لە هەمان کاتدا بەرهەم بهێنرێت، ئەمەش بەهۆی توانای شیکردنەوەی وێنە و دەنگ و هەڵبژاردنی بڵندگۆی گونجاو بۆ بەرهەمهێنانی دەنگەکان. سەبارەت بە تەکنەلۆژیای بێ وایەری Dolby Atmos ، گەرەنتی کوالێتی دەنگی پاک دەکات لە هەمان کاتدا بە تەواوی دەستبەرداربوون لە بەکارهێنانی کێبڵی HDMI، کە دەتوانرێت لەگەڵ بڵندگۆ نوێیە زۆر تەنکەکانی سامسۆنگ تێکەڵ بکرێت، لە کاتێکدا تەکنەلۆژیای Object Tracking Sound Pro دەنگێکی دینامیکی دابین دەکات کە لە هەموو گۆشەکانی تەلەفزیۆنەکەوە بەدواداچوون بۆ جوڵە دەکات بە پشت بەستن بە تایبەتمەندییەکانی زیرەکی دەستکرد.

تەلەفزیۆنەکانی سامسۆنگ تایبەتمەندی دۆخی EyeComfort هەیە، کە ئاستی ڕووناکی شاشەکە و تۆنی ڕەنگەکان ڕێکدەخات. لەگەڵ گۆڕانی ڕووناکی لە ژینگەی دەوروبەریدا، شاشەی تەلەفزیۆنەکە وردە وردە ڕێژەی ڕووناکی کەمدەکاتەوە، سێبەری گەرمتر پێشکەش دەکات، لە هەمان کاتدا ئاستی ڕووناکی شین بەپێی ئەوە ڕێکدەخات، ئەمەش ڕێگە بە ئەزموونێکی بینینی ئاسوودەتر دەدات لە شەودا.

لە گرنگترین ئەو تایبەتمەندیانەی کە ئەزموونی بەکارهێنەر بەرز دەکەنەوە و دەیگوازنەوە بۆ ئاستێکی تر بریتین لە تایبەتمەندی Multi View کە ڕێگە بە هاوبەشکردنی شاشەکە دەدات و دابەشکردنی و پیشاندانی چەندین جۆری ناوەڕۆک لە یەک کاتدا، هەروەها تایبەتمەندی Tap View کە ڕێگە دەدات بەستنەوە و پیشاندانی ناوەڕۆک لە مۆبایلە زیرەکەکەوە بۆ سەر تەلەفزیۆنەکە بە لێدانی مۆبایلەکە لەسەر چوارچێوەی تەلەفزیۆنەکە.

پتەوی و پاراستنی سیانی

سامسۆنگ تەلەفزیۆنەکانی بە شاشەی بەرگری لە جۆرەکانی کەشوهەوا دابین کردووە و بە دیزاینێک کە دانانی لە شوێنی دەرەوە ئاسان دەکات، لەگەڵ تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو بۆ پاراستن لە هەر جۆرە پچڕانێکی کتوپڕی کارەبا یان گۆڕانکاری لە لەرەلەری کارەبا بەبێ ئەوەی کاریگەری لەسەر کارکردنی هەبێت، یان تەنانەت هەر بارودۆخێکی ژینگەیی یان کەشوهەوا بۆ پاراستنی لە ڕەشەبا و شێ بەهۆی دروستکردنی پانێڵی ئەلیکترۆنی لە کەرەستەی کوالێتی بەرز. ئەم شاشانە بە تەکنەلۆژیای پاراستن مسۆگەر دەکەن لە چێژوەرگرتن لە ئەزموونێکی ناوازەی کات بەسەربردن لە دەرەوە و لە بارودۆخی کەشوهەوای جیاوازدا لە سەرانسەری ناوچەکەدا لە کەشوهەوای ساردەوە بۆ گەرم، لەگەڵ کوالێتییەکی بەرز لە هەر ژینگەیەکی دەرەوەدا، و لەگەڵ ئەوەشدا، جێبەجێکردنی زۆرێک لە چاوەڕوانیەکانی بەکارهێنەر، وەک کۆبوونەوە کۆمەڵایەتییەکان کە تاکەکان و خێزان و هاوڕێیان کۆدەکەنەوە لە کەشێکی کراوەی هاوینەدا بەبێ ئەوەی دەرفەتی سەیرکردنی ناوەڕۆکی دڵخوازەکەی لەدەست بدات، یان وەرزشکردن یان خولیا دڵخوازەکانی لە دەرەوەی شوێنەکانی ناوماڵ، ئەمانە شتێکی ڕاستەقینە و بەردەستن.

تایبەتمەندی تەواو و پاراستن لەگەڵ Samsung Knox

لەبەرئەوەی پاراستنی داتای تەواو، بەتایبەتی پەیوەست بە شێوازی ژیان، بووەتە مەرجێکی بنەڕەتی، سامسۆنگ تەلەفزیۆنەکانی بە شێوەیەک دیزاین کردووە کە پەیوەندیکردن بە سەکۆی ئاسایشی خۆیەوە کە سامسۆنگ نۆکسە ئاسان بکات، کە ئەمەش فەلسەفەی بەرزکردنەوەی ئەو متمانەیە بەدەست دەهێنێت کە تایبەتمەندە بە پەیوەندی نێوان خۆی و کڕیارەکانی ، و لە ئامێرەکانیەوە دەست پێدەکات.

سامسۆنگ نۆکس بەردی بناغەی پاراستنە بۆ ئامێرە کەسییەکان و چارەسەرەکانی بازرگانی کۆمپانیاکان، هەروەها خزمەتگوزارییەکان. چونکە پێکهاتووە لە چەندین چین لە میکانیزمی بەرگری و ئاسایش کە داتاکان لە بەرنامە زیانبەخشەکان و هەڕەشەکان دەپارێزن. ئەم سەکۆیە جێی متمانەیە چونکە لەلایەن چەندین دەزگای حکومی، دەزگاکانی بڕوانامەدانی ئاسایش و دابینکەرانی ئاسایشی لایەنی سێیەمەوە بڕوانامەی پێدراوە. سەکۆی سامسۆنگ نۆکس ژینگەیەکی دیجیتاڵی دابین دەکات کە تێیدا کڕیاران دەتوانن بەرهەم و خزمەتگوزارییەکانی سامسۆنگ بە شێوەیەکی سەلامەت بەکاربهێنن و داتاکانیان لە دزی و هاککردن بپارێزن و ئامێرە مۆبایلە ئەندرۆیدەکانیان بەبێ گوێدانە شوێنەکەیان پارێزراو بکەن.

بەکورتی، وەبەرهێنانی کڕیاران لە تەلەفزیۆنەکانی سامسۆنگ وەبەرهێنانێکی شایستە و جێگیرە، بەو پێیەی کە سەکۆی سامسۆنگ نۆکس دابین دەکەن، کە ژینگەیەکی پارێزراوە بۆ بەرنامە هەستیارەکانی ئاسایش، لە هەمان کاتدا پارێزگارییان لێدەکات لە شوێنێکی هەڵگرتنی تەواو پارێزراو و گۆشەگیردا، لەهەمان کات چێژوەرگرتن لە سوودی خۆپاراستنی چالاکانە لە دەستکاریکردنی کۆد و داتاکان.

بەردەوامیی و دابینکردنی زیرەک بۆ کۆنتڕۆڵی بەرزتر و خێراتر بە Solar Cell Remote

سامسۆنگ تەواوی داهاتووی خستۆتە دەستی بەکارهێنەری تەلەفزیۆنەکانی. کۆنتۆڵی SolarCell Remote پاتری یەکجار بەکارهێنان دەکاتە شتێکی ڕابردوو؛ چونکە ئیتر بەهۆی تیشکی خۆر و ڕووناکی ناوماڵەوە بارگاوی دەکرێتەوە. ئەم ئامێرە داهێنەرە کە پانێڵێکی خۆری لە پشتیدا یەکگرتووە، ڕێگە بە دەستگەیشتنێکی ئاسان دەدات بە ناوەڕۆکی دڵخواز بە بەکارهێنانی دوگمەی تایبەت کە بەکارهێنەر ڕاستەوخۆ دەباتە خزمەتگوزارییەکانی OTT. نەک هەر ئەوە، بەڵکو ئەم ئامێرە وەک یاریدەدەری دەنگی کاردەکات بە دەرکردنی فەرمانی سادە کە دەیبەستێتەوە بە یاریدەدەری دەنگی، جا Samsung Bixby بێت یان Amazon Alexa، بۆ گەڕان بەدوای بەرنامەکان و کردنەوەی بەرنامەکان و چێژوەرگرتن لە ئاستێکی تەواو نوێی ئاسوودەیی و ئاسانکاری.

بەستنەوەی ئامێرەکانی ماڵەوە بۆ بەڕێوەبردنی ماڵە زیرەکەکە لە ڕێگەی تەلەفزیۆنەوە لە ڕێگەی بەرنامەی SmartThings

سامسۆنگ بە درککردن بە گرنگی بەڕێوەبردنی ماڵ بە شێوەیەکی زیرەک و سادە، تەلەفزیۆنەکانی بە بەرنامەی SmartThings لەناویاندا دروستکراوە و لە زۆرێک لە ئامێرەکانی سامسۆنگ گالاکسیدا دیزاین کردووە، ئەمەش ڕێگە دەدات ئامێرە زیرەکەکان بەیەکەوە ببەسترێنەوە و ببەسترێنەوە بۆ ئەوەی لە دوورەوە کۆنتڕۆڵ و چاودێرییان بکەن. ئەنجامەکەش ئەوەیە کە دڵنیای تەواوکردنی ئەرکەکانی ڕۆژانە باشتر و خێراتر دەکات، ئەمەش ژیانی ڕۆژانە ئاسانتر و ئاسوودەتر و چێژبەخشتر دەکات. بەم بەرنامەیە دەتوانرێت کۆنترۆڵی بەکارهێنانی وزە بکرێت، بۆ نموونە بە چالاککردنی دۆخی پاشەکەوتکردنی وزە کە بەهۆی زیرەکی دەستکردەوە بەرزکراوەتەوە و چاودێریکردنی بەکارهێنانی ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی تەلەفزیۆنی سامسۆنگەوە.

کات بەسەربردن بێ سنوور

لە ڕێگەی تەلەفزیۆنە زیرەکەکانییەوە، سامسۆنگ جیهانێکی بێسنوور لە کات بەسەربردن لە هەموو کاتێکدا دابین دەکات، بەو پێیەی بەناوبانگترین بەرنامەکانی کات بەسەربردن لە تەلەفزیۆنەکانیدا تێکەڵ دەکات، لەوانە "ئەنغامی"، "شاهید"، "OSN" و "+Disney". ، یوتیوب، STARZPLAY، و AppleTV.

جا بەکارهێنەر بیەوێت سەیری ڤیدیۆ کلیپەکان بکات، یان بیەوێت وێنە و ڤیدیۆ کلیپەکان لەسەر تەلەفزیۆنەکە ببینێت و هاوبەشی بکات و ڕێگە بە کەسانی دیکە بدات وێنە و ڤیدیۆ کلیپەکانیان لە تەلەفزیۆنەکەیدا پیشان بدەن، هەموو ئەمانە بە تایبەتمەندی AirPlay دەکرێت، کە لە ڕێگەیەوە بەکارهێنەر دەتوانێت فیلم و بەرنامە لە مۆبایلەکەیدا هەڵبکات، تەنانەت ئەگەر iOS بەکاربهێنێت. جگە لەوەش تەلەفزیۆنەکانی سامسۆنگ ئاسانە بۆ لێدانی میوزیک.

هۆکاری زۆر هەیە کە تەلەفزیۆنەکانی سامسۆنگ دەکاتە هەڵبژاردەیەکی نموونەیی بۆ کڕین و بەدەستهێنان، بە تایبەت کە بەو شتانەی پێشکەشی دەکەن، و چەمکی "ماڵی زیرەکی کات بەسەربردن" لە ڕاستەقینەدا بەرجەستە دەکەن.