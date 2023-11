2023-11-16 21:12:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تیمێکی چینی ڕۆبۆتێکی کیمیایی زیرەکیان دروستکردووە کە ڕەنگە بتوانێت ئۆکسجین لە ئاوی مەریخ دەربهێنێت. بەگوێرەی گۆڤاری زانستی نەیچە،…

