2023-11-16 21:12:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر داوا لە هاوڵاتییان دەكات، خۆیان بە دووربگرن لە كڕین و لێخوڕینی ئۆتۆمبێلی بێسەرەتا و تۆمارنەكراو…

