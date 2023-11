2023-11-17 17:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێکی کۆریای باشوور ڕایگەیاند، حکومەتی وڵاتەکەی دەیەوێت داوای یاسایەکی تایبەت بکات سەبارەت بە کۆتاییهێنان بە خواردنی گۆشتی سەگ…

