2023-11-17 17:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی قەزای دەربەندیخان رایدەگەیەنێت، “لەپێناو سەلامەتی ژینگەی ئاژەڵە کێوییەکان بڕیارماندا بە قەدەغەکردنی هاتوچۆکردن بۆ سەر شاخی بەرانان”. لە…

The post قائیمقامیەتی دەربەندیخان هاتوچۆکردن بۆ سەرشاخی بەرانان قەدەغەدەکات appeared first on Esta Media Network.