2023-11-17 18:36:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی هەولێر رایدەگەیەنێت، “لە رووداوێکی هاتوچۆدا بەهۆی تیژڕەوی، لەسەر ڕێگای سەرەکی هەولێر بۆ دهۆک، پێنج کەس بوونە قوربانی”.…

