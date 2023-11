2023-11-17 20:48:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم دەستگیرکردنی پێنج گروپ و تاقمی تیرۆریستی دا-عش لە هەرێم رادەگەیەنێت، هاوکات سێ ئەمیریش دەستگیردەکرێت و…

